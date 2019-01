மாவட்ட செய்திகள்

ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் சீர்காழியில், அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி + "||" + Arjun Sampath interviewed in Sirkazhi to ban the Zakat-Ji system

ஜாக்டோ-ஜியோ அமைப்பை தடை செய்ய வேண்டும் சீர்காழியில், அர்ஜுன் சம்பத் பேட்டி