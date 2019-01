மாவட்ட செய்திகள்

விருதுநகர் மாவட்டத்தை வறட்சி மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும் விவசாயி இயக்கம் வலியுறுத்தல் + "||" + Virudhunagar district should be declared as dry district Emphasis on the farmer's movement

