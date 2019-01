மாவட்ட செய்திகள்

கோர்ட்டில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் உப்பாறு அணைக்கு தண்ணீர் திறந்து விட்டஅதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை + "||" + As the case is pending in court, action on the officials who have opened the water to the dam

கோர்ட்டில் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும் நிலையில் உப்பாறு அணைக்கு தண்ணீர் திறந்து விட்டஅதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை