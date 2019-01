மாவட்ட செய்திகள்

சோழவரம் அருகே அம்பேத்கர் சிலையை சேதப்படுத்திய மர்மநபர்கள் கைது செய்யக்கோரி கிராம மக்கள் மறியல் + "||" + Near Cholavaram The mysterious mobsters damaged the Ambedkar statue To arrest Villagers Stir

சோழவரம் அருகே அம்பேத்கர் சிலையை சேதப்படுத்திய மர்மநபர்கள் கைது செய்யக்கோரி கிராம மக்கள் மறியல்