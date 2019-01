மாவட்ட செய்திகள்

பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நிதியில் இருந்து மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஸ்கூட்டர் அன்வர்ராஜா எம்.பி. வழங்கினார் + "||" + Scooter for displaced persons from Member of Parliament

