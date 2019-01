மாவட்ட செய்திகள்

மேட்டுப்பாளையத்தில் 48 நாட்கள் நடந்த முகாம் நிறைவு, பிரியாவிடை பெற்று யானைகள் ஊர் திரும்பின + "||" + The 48-day camp at Mettupalayam was completed and the elephants returned to farewell

