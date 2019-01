மாவட்ட செய்திகள்

மகாத்மா காந்தி நினைவு தினம்: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து தலைவர்கள் மரியாதை + "||" + Mahatma Gandhi Memorial Day The leaders wear the garland for the statue

மகாத்மா காந்தி நினைவு தினம்: சிலைக்கு மாலை அணிவித்து தலைவர்கள் மரியாதை