மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் முதல்-மந்திரியை விசாரிக்க லோக் அயுக்தாவுக்கு அதிகாரம் மந்திரி சபை கூட்டத்தில் முடிவு + "||" + In Maharashtra Lok Ayukta has the power to investigate the chief minister

மராட்டியத்தில் முதல்-மந்திரியை விசாரிக்க லோக் அயுக்தாவுக்கு அதிகாரம் மந்திரி சபை கூட்டத்தில் முடிவு