மாவட்ட செய்திகள்

உயரழுத்த மின்சாரத்தை கேபிள் வழியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் விவசாயிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தீர்மானம் + "||" + High voltage electricity via cable need to go resolution at the farmers consultation meeting

உயரழுத்த மின்சாரத்தை கேபிள் வழியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் விவசாயிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தீர்மானம்