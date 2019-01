மாவட்ட செய்திகள்

குரங்குக்கு பயந்து வீடுகளை காலி செய்து வேறு இடத்திற்கு குடிபெயர்ந்த பொதுமக்கள் சீர்காழி அருகே அவலம் + "||" + Fearing the monkeys to evacuate homes and migrate to other places near the disarray

குரங்குக்கு பயந்து வீடுகளை காலி செய்து வேறு இடத்திற்கு குடிபெயர்ந்த பொதுமக்கள் சீர்காழி அருகே அவலம்