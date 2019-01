மாவட்ட செய்திகள்

நலவாழ்வு முகாமுக்கு சென்ற நெல்லையப்பர் கோவில் ‘காந்திமதி’ யானை திரும்பி வந்தது 60 கிலோ எடை குறைந்து உற்சாகம் + "||" + Nellaiyappar temple at the Welfare camp Gandhimathi elephant returned 60 kg weight loss and enthusiasm

