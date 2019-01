மாவட்ட செய்திகள்

சாலைகளை சீரமைக்கக்கோரி எம்.எல்.ஏ.விடம் பொதுமக்கள் மனு தி.மு.க. சார்பில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது + "||" + Public petition to MLA for restructuring of roads DMK On behalf of the village council meeting was given

சாலைகளை சீரமைக்கக்கோரி எம்.எல்.ஏ.விடம் பொதுமக்கள் மனு தி.மு.க. சார்பில் நடந்த கிராம சபை கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது