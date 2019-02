மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர் இடமாற்றத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அரசு பள்ளிக்கு பூட்டுப்போட்டு மாணவர்கள் போராட்டம் + "||" + For teacher transfers Protest Students struggle to lock the government school

ஆசிரியர் இடமாற்றத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அரசு பள்ளிக்கு பூட்டுப்போட்டு மாணவர்கள் போராட்டம்