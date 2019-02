மாவட்ட செய்திகள்

வரதம்பட்டு ஊராட்சி அழகன்தோப்பு பகுதியில்குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர்நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + The densely populated area is beautiful The tube breaks down and drinks water The public demand to take action

வரதம்பட்டு ஊராட்சி அழகன்தோப்பு பகுதியில்குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீர்நடவடிக்கை எடுக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை