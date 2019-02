மாவட்ட செய்திகள்

சீர்காழியில் இருந்து பனங்காட்டான்குடிக்குபள்ளி நேரங்களில் கூடுதல் பஸ் இயக்க வேண்டும்தி.மு.க. ஊராட்சி சபை கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல் + "||" + From Sirkazhi, to Panagangatanki The school needs to run additional bus DMK Emphasis on Panchayat Council Meeting

சீர்காழியில் இருந்து பனங்காட்டான்குடிக்குபள்ளி நேரங்களில் கூடுதல் பஸ் இயக்க வேண்டும்தி.மு.க. ஊராட்சி சபை கூட்டத்தில் வலியுறுத்தல்