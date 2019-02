மாவட்ட செய்திகள்

அம்பை வாகைபதியில் தை பெருந்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது 11-ந் தேதி தேரோட்டம் + "||" + In Ambai vaakaipathi Thai festival Started with Flag Hoist date of 11th Chariot flow

அம்பை வாகைபதியில் தை பெருந்திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது 11-ந் தேதி தேரோட்டம்