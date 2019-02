மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர்-ஊட்டி மலைப்பாதையில் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த வேன் மீட்பு - போக்குவரத்து பாதிப்பு + "||" + Traffic damage to the ruined van rescue in the gorge at Kodalur-Ooty

கூடலூர்-ஊட்டி மலைப்பாதையில் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த வேன் மீட்பு - போக்குவரத்து பாதிப்பு