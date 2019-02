மாவட்ட செய்திகள்

ஓசூர் வனக்கோட்டத்தில்யானைகள் ஊருக்குள் புகுவதை தடுக்க மின் கம்பி வேலிகள் + "||" + Hosur in the forest Electric wire fences to prevent elephants from entering the town

