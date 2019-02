மாவட்ட செய்திகள்

கிராமங்களில் வீடுகளுக்கு சென்று மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கும் திட்டம் அமைச்சர் பாஸ்கரன் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The plan of providing medical treatment to villages in villages

கிராமங்களில் வீடுகளுக்கு சென்று மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கும் திட்டம் அமைச்சர் பாஸ்கரன் தொடங்கி வைத்தார்