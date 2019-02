மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டணி அரசை ஆதரிக்காவிட்டால் கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சி அமையும் + "||" + If the Congress MLAs do not support the coalition government BJP will rule in Karnataka

காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏ.க்கள் கூட்டணி அரசை ஆதரிக்காவிட்டால் கர்நாடகத்தில் பா.ஜனதா ஆட்சி அமையும்