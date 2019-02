மாவட்ட செய்திகள்

துபாயில் இருந்து மங்களூரு வந்த விமானங்களில் கடத்திய ரூ.15.81 லட்சம் தங்கம் பறிமுதல் - 2 பயணிகள் கைது + "||" + Mangalore came from Dubai Rs.15.81 lakh seized - Two passengers arrested

