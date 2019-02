மாவட்ட செய்திகள்

தை அமாவாசையையொட்டி பூம்புகார் சங்கமத்துறையில் முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி + "||" + Din is an event dedicated to the forefather in the Poompuhar Sangamatai

தை அமாவாசையையொட்டி பூம்புகார் சங்கமத்துறையில் முன்னோருக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கும் நிகழ்ச்சி