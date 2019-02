மாவட்ட செய்திகள்

ஆழ்துளை கிணறுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதால் தண்ணீரை தேக்க முடியாத தாமரைக்குளம் + "||" + bore wells are set up Water can not be stagnant Tamaraikkulam

