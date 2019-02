மாவட்ட செய்திகள்

வள்ளியூரில் திருமண மண்டப சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் பெண் பலி - பராமரிப்பு பணியின்போது பரிதாபம் + "||" + In Valliyoor woman fell in the wall of the wedding hall collapses - Mildness during maintenance work

வள்ளியூரில் திருமண மண்டப சுற்றுச்சுவர் இடிந்து விழுந்ததில் பெண் பலி - பராமரிப்பு பணியின்போது பரிதாபம்