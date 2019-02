மாவட்ட செய்திகள்

மனு கொடுக்க வந்தவர்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + The pleas of the petitioners to block the collector's office

மனு கொடுக்க வந்தவர்கள் கலெக்டர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டதால் பரபரப்பு