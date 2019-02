மாவட்ட செய்திகள்

நலவாரியங்களுக்கு எதிராக செயல்படும் மத்திய அரசை கண்டித்து டெல்லியில் 7-ந்தேதி தர்ணா + "||" + The dharna is 7th in Delhi, denouncing the central government acting against welfare

