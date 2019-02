மாவட்ட செய்திகள்

தாளவாடி மலைப்பகுதியில் மாவோயிஸ்டுகள் நடமாட்டமா? நக்சல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தீவிர ரோந்து + "||" + Will Maoist move to Talawadi mountain range? The Naxal Reserve Police Force Patrol

தாளவாடி மலைப்பகுதியில் மாவோயிஸ்டுகள் நடமாட்டமா? நக்சல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் தீவிர ரோந்து