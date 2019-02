மாவட்ட செய்திகள்

‘வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் கற்றுக்கொடுத்தது தமிழ்மொழி மட்டும் தான்’ குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் பேச்சு + "||" + The grammar of life taught only Tamil language

‘வாழ்க்கைக்கு இலக்கணம் கற்றுக்கொடுத்தது தமிழ்மொழி மட்டும் தான்’ குன்றக்குடி பொன்னம்பல அடிகளார் பேச்சு