மாவட்ட செய்திகள்

கோர்ட்டு ஊழியர்களிடம் நிலம் வாங்கி தருவதாக ரூ.20 லட்சம் மோசடி - 2 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு + "||" + Rs 20 lakh fraud to buy land from court employees - The case is filed against 2 persons

கோர்ட்டு ஊழியர்களிடம் நிலம் வாங்கி தருவதாக ரூ.20 லட்சம் மோசடி - 2 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு