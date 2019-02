மாவட்ட செய்திகள்

நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் 21 சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல்: ‘‘மத்திய–மாநில அரசுகளை விரட்ட மக்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு’’ கீழடி ஊராட்சி சபை கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு + "||" + 21 parliamentary constituencies with the parliamentary election Good opportunity for people to get rid of federal state governments

நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் 21 சட்டமன்ற தொகுதி இடைத்தேர்தல்: ‘‘மத்திய–மாநில அரசுகளை விரட்ட மக்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு’’ கீழடி ஊராட்சி சபை கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் பேச்சு