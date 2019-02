மாவட்ட செய்திகள்

காரிமங்கலம் அருகே, மோட்டார் சைக்கிள் மோதி துணி வியாபாரி சாவு + "||" + Near the Calimangalam, motorcycle collided with the clothes shopkeeper

காரிமங்கலம் அருகே, மோட்டார் சைக்கிள் மோதி துணி வியாபாரி சாவு