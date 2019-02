மாவட்ட செய்திகள்

தர்மபுரி-மொரப்பூர் இடையே புதிய ரெயில் பாதை, மத்திய ரெயில்வே மந்திரி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் + "||" + The new railway route between Dharmapuri and Morapoor is the foundation of the Central Railway Minister

தர்மபுரி-மொரப்பூர் இடையே புதிய ரெயில் பாதை, மத்திய ரெயில்வே மந்திரி அடிக்கல் நாட்டுகிறார்