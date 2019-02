மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்த சிறப்பு முகாமில் 207 மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு தேசிய அடையாள அட்டை + "||" + At a special camp at Vellore collector's office National Identity Card for 207 Disabled Persons

