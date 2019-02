மாவட்ட செய்திகள்

வங்கியில் கடன் வாங்கி தருவதாக கூறி பெண்களிடம் நூதன முறையில் ரூ.90 ஆயிரம் மோசடி வாலிபருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Claiming to have a loan in the bank Rs.90 thousand fraudulent to women

