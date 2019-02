மாவட்ட செய்திகள்

சாலைபாதுகாப்பு வார விழாவில்வாகன ஓட்டிகளுக்கு இலவசமாக ‘ஹெல்மெட்’ வழங்கி அறிவுரைவிழிப்புணர்வு ஏற்படுத்திய போலீஸ் சூப்பிரண்டு + "||" + At the Safe Guarantee Week Advice for 'helmet' for vehicle bikes free

