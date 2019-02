மாவட்ட செய்திகள்

குமாரசாமி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அவசியம் ஏற்பட்டால் கவர்னரை சந்தித்து மனு கொடுப்போம் - ஸ்ரீராமுலு எம்.எல்.ஏ. பேட்டி + "||" + Kumaraswamy will resign if he is required to resign and submit to the governor - Sreeramulu MLA Interview

குமாரசாமி ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் அவசியம் ஏற்பட்டால் கவர்னரை சந்தித்து மனு கொடுப்போம் - ஸ்ரீராமுலு எம்.எல்.ஏ. பேட்டி