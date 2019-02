மாவட்ட செய்திகள்

சிவக்குமார சுவாமி, ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் மறைவுக்கு கர்நாடக சட்டசபையில் இரங்கல் - ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுத்தார் என மடாதிபதிக்கு புகழாரம் + "||" + Sivakumar Swamy, mourning the Karnataka Assembly on the death of George Fernandes - Praise the madathipathi that he gave education to poor children

சிவக்குமார சுவாமி, ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் மறைவுக்கு கர்நாடக சட்டசபையில் இரங்கல் - ஏழை குழந்தைகளுக்கு கல்வி கொடுத்தார் என மடாதிபதிக்கு புகழாரம்