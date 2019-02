மாவட்ட செய்திகள்

மானாமதுரை பகுதியில் வீணாகி வரும் குடிநீர் + "||" + Manamadurai in the area of drinking water will be wasted

மானாமதுரை பகுதியில் வீணாகி வரும் குடிநீர்