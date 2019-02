மாவட்ட செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் நடத்தும் ‘ஊராட்சி சபை கூட்டத்தால் எந்த பலனும் இல்லை’ அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேச்சு + "||" + There is no benefit from the MK Stalin Panchayat council meeting

மு.க.ஸ்டாலின் நடத்தும் ‘ஊராட்சி சபை கூட்டத்தால் எந்த பலனும் இல்லை’ அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுமார் பேச்சு