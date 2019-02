மாவட்ட செய்திகள்

நகரமைப்பு குழுமத்தின் சேவைகளை பொதுமக்கள் வீட்டில் இருந்தபடி பெற நடவடிக்கை எடுங்கள் கவர்னர் கிரண்பெடி அறிவுறுத்தல் + "||" + Take action to get the services of the city council in the public home

நகரமைப்பு குழுமத்தின் சேவைகளை பொதுமக்கள் வீட்டில் இருந்தபடி பெற நடவடிக்கை எடுங்கள் கவர்னர் கிரண்பெடி அறிவுறுத்தல்