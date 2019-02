மாவட்ட செய்திகள்

பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ரூ.5 கோடி பணிகள் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தொடங்கிவைத்தார் + "||" + On behalf of the public service Rs 5 crore works

பொதுப்பணித்துறை சார்பில் ரூ.5 கோடி பணிகள் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தொடங்கிவைத்தார்