மாவட்ட செய்திகள்

சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சாமி கோவிலில் ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் தீர்த்த கலசம் வைத்து பூஜை + "||" + Sivanamalai Subramanya Samy temple Puja with the kalasam of the Lord in the order box

சிவன்மலை சுப்பிரமணிய சாமி கோவிலில் ஆண்டவன் உத்தரவு பெட்டியில் தீர்த்த கலசம் வைத்து பூஜை