மாவட்ட செய்திகள்

பாளையங்கோட்டையில் தாறுமாறாக ஓடிய காரால் பரபரப்புபெண்கள் உள்பட 3 பேர் காயம் + "||" + In Playankottai The car that ran in the wrong way Three injured including women

பாளையங்கோட்டையில் தாறுமாறாக ஓடிய காரால் பரபரப்புபெண்கள் உள்பட 3 பேர் காயம்