மாவட்ட செய்திகள்

பேரணாம்பட்டு அருகே வீட்டுக்குள் புகுந்து மூதாட்டியிடம் 4 பவுன் நகை பறிப்பு மர்ம நபருக்கு வலைவீச்சு + "||" + Near Pernampattu Enter into the house and 4 pound jewelry flush to the ancestor The mystery of the mysterious person

பேரணாம்பட்டு அருகே வீட்டுக்குள் புகுந்து மூதாட்டியிடம் 4 பவுன் நகை பறிப்பு மர்ம நபருக்கு வலைவீச்சு