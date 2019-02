மாவட்ட செய்திகள்

குழந்தையின் பெயர் பதிவு செய்யாத பிறப்பு சான்றிதழ் வைத்திருப்பவர்கள்இந்த ஆண்டுக்குள் பெயரை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் + "||" + Birth certificate holders Within this year The name must be registered

