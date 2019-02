மாவட்ட செய்திகள்

உளுந்துக்கு கூடுதல் விலை கேட்டு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடத்தை விவசாயிகள் முற்றுகை + "||" + Ask for additional price for blackgram Regulatory Market Farmers siege

உளுந்துக்கு கூடுதல் விலை கேட்டு ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடத்தை விவசாயிகள் முற்றுகை