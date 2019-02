மாவட்ட செய்திகள்

ஆசிரியர்கள் பணியிட மாற்றத்துக்கு எதிர்ப்பு, அரசு பள்ளியை முற்றுகையிட்ட மாணவ-மாணவிகள் + "||" + Teachers oppose the workplace change, students who are besieged by the government school

ஆசிரியர்கள் பணியிட மாற்றத்துக்கு எதிர்ப்பு, அரசு பள்ளியை முற்றுகையிட்ட மாணவ-மாணவிகள்