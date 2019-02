மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் கோவில் விழாவை சுமூகமாக நடத்த போலீஸ் கமி‌ஷனர் அலுவலகம் முற்றுகை இன்ஸ்பெக்டரை கண்டித்து கோ‌ஷமிட்டதால் பரபரப்பு + "||" + Salem The Police Commissioner's office blockade to smooth the temple ceremony Inspired by the inspector and chanting

