மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.1¾ கோடியில் மேம்படுத்தப்பட்டு வரும்குழந்தைகள் போக்குவரத்து பூங்கா விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும்கலெக்டர் ராஜாமணி தகவல் + "||" + It will be upgraded to Rs.1.5 crore Children traffic park will soon be in use Collector Rajamani Information

ரூ.1¾ கோடியில் மேம்படுத்தப்பட்டு வரும்குழந்தைகள் போக்குவரத்து பூங்கா விரைவில் பயன்பாட்டுக்கு வரும்கலெக்டர் ராஜாமணி தகவல்