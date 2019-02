மாவட்ட செய்திகள்

ஒழுங்குமுறை விற்பனை கூடங்கள் மூலம் 8,700 டன் உளுந்து, பச்சைபயறு கொள்முதல் செய்ய இலக்கு + "||" + Through regulatory sales halls 8,700 tonnes of black gram, greengram To purchase target

